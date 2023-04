Entre lágrimas, Galilea Montijo abre su corazón y se sincera sobre su divorcio

Redacción

México.- Por primera vez Galilea Montijo abrió su corazón y habló de forma abierta sobre su divorcio de Fernando Reina e hizo distintas revelaciones que dejaron impactados a todos sus fans, ello durante la última emisión de “Netas Divinas” en que el tema de conversación giró en torno a lo que pasa con el amor de pareja cuando acaban las relaciones.

Al empezar a abordar el tema, Galilea Montijo señaló que, a propósito de parejas que terminaron sus relaciones en buenos términos, su ahora ex, Fernando Reina, tenía una relación más que cercana con su primera esposa y debido a ello, la conductora también inició una buena amistad con esta misteriosa mujer llamada Paola y confesó que llegaron al grado de ser mejores amigas, resaltando que esta situación fue muy benéfica para el desarrollo de sus respectivos hijos pues menciona que todos han crecido rodeados de amor.

Cuándo comenzó a hablar de lleno sobre su divorcio, Galilea Montijo no pudo evitar llegar a las lágrimas y confesó que el proceso de su divorcio ha sido una de las etapas más difíciles que ha vivido, incluso, señaló que todavía no termina de asimilar que su relación finalizó, pero, aunque está triste, mencionó que no ve su separación como un fracaso pues hubo mucho aprendizaje y ahora ganó un amigo.

En este tenor y con lágrimas en los ojos, comentó “hablar de un divorcio, yo, antes de tomar la decisión, yo escuchaba a los que se divorcian y decían que sí, es muy difícil, es muy dura y cuando te pasa a ti, es como cuando te platican lo del embarazo, pero hasta que no lo vives puedes decir lo que es ser mamá o ser papá y me pasó igualito, es una etapa bien complicada, ¡ay, ya voy a llorar!, pero yo creo que sigo en esta parte de asimilar esta pérdida que no la veo como fracaso, lo veo como algo que intentamos mucho tiempo, pero en este momento decidimos tomar vidas separadas y que al mismo tiempo sabemos que vamos a estar el uno para el otro, pero es un momento muy difícil”.

Finalmente Galilea Montijo reiteró que el motivo por el que se divorció fue porque sus objetivos de vida ya no empataban con los de Fernando Reina, por lo que decidieron tomar la decisión de separarse antes de que las cosas comenzaran a “ponerse feas” y optaron por ser amigos y llevarse bien tal como ocurrió con el empresario y su anterior pareja.

A ello agregó Galilea Montijo, “definitivamente creo que el amor se transformó a que él me viera como la mamá de su hijo y yo como el papá de mi hijo y que si podemos llevar una relación de amigos, que es el tema de hoy, yo lo platiqué con él y dije ‘¿por qué no?’ si lo tienes tú con tu mujer, yo también me siento parte de que seamos una familia disfuncional y que nos funciona a nosotros, pero no es un proceso de la noche a la mañana”, al recibir el cariño de sus compañeras de emisión.

*Con información de El Heraldo de México.