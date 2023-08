Entra a mantenimiento helicóptero Fuerza 1: Alonso

Redacción

Aguascalientes, Ags.- De momento el helicóptero Fuerza 1 de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal ha dejado de sobrevolar al estar en su mantenimiento rutinario tras haber cumplido sus horas-vuelo.

El titular de esta corporación, Manuel Alonso García, justificó que es la principal razón por la que no se le ha visto a la aeronave participar en los operativos o sobrevuelos rutinarios.

En entrevista colectiva el mando policiaco afirmó que no ha desprotegido la vigilancia del estado y se están apoyando del helicóptero Halcón 1 de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“Nos vamos alternado cuando le tocan los servicios a las aeronaves, en este caso le ha tocado participar al Halcón y de esa manera no nos deprotegemos”.

En últina instancia Alonso García explicó que luego del robo de una camioneta a una familia en el libramiento poniente quien participó en el operativo fue el Halcón 1, tras solicitar el apoyo al municipio, lo mismo que ha sucedido en algunos traslados de urgencia.