Entablan diálogo miembros de la comunidad LGBTIQ+ y el IEE

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Los días 8 y 9 de octubre, el Instituto Estatal Electoral (IEE) de Aguascalientes llevó a cabo las “Jornadas de diálogo con la diversidad sexual y de género” con el propósito de conocer las inquietudes, demandas e intereses de quienes conforman dicha comunidad respecto a su participación política y electoral.

Al dar la bienvenida a las, los y les participantes, el Consejero Presidente del IEE, Luis Fernando Landeros Ortiz, destacó el compromiso institucional para, en el marco de las atribuciones de la institución, incorporar a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer y al resto de las identidades pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ a las políticas públicas que tienen por objetivo el fortalecimiento de nuestro sistema democrático, caracterizado por el respeto a la pluralidad.

Posteriormente, la Consejera Yolanda Franco Durán explicó la dinámica del ejercicio de diálogo, dividido en cuatro bloques -dos por cada jornada- en los que hasta siete personas respondieron preguntas relativas al papel que desempeñan, en la vida democrática del estado, las cuestiones relacionadas con la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, así como la diversidad corporal de la ciudadanía. A cada uno de los cuestionamientos correspondieron dos rondas de participación, de cuya relatoría se encargaron las Consejeras Zayra Fabiola Loera Sandoval y Diana Cristina Cárdenas Ornelas, así como el Consejero Francisco Antonio Rojas Choza.

Durante el primer bloque, moderado por Yolanda Franco, se abordó la pregunta: Cuando pensamos en participar políticamente, ¿qué se podría considerar como una agenda propia? En su intervención, Salma Luévano solicitó a la autoridad electoral la creación de cuotas LGBTIQ+ con el fin de erradicar las brechas de representación. Wilfrido Salazar manifestó que los órganos electorales deben incorporar la visión de las minorías sexo-genéricas para reducir la discriminación ejercida sobre las mismas. Por su parte, Susan Rodríguez se pronunció por el reconocimiento de la identidad de las mujeres trans, pues gran parte de la problemática que experimentan tiene que ver con prejuicios asociados a su apariencia. Para Luis Berdeja la reparación de la deuda histórica hacia las diversidades sólo será posible a través de acciones afirmativas. Grecia Valencia recomendó la sensibilización del personal del servicio público respecto a las diversidades corporales. Julia Díaz señaló que el discurso de partidos y autoridades electorales hacia la comunidad LGBTIQ+ debe ser real y no utilizarla con fines de lucro.

El segundo bloque se desarrolló en torno a la pregunta: ¿De qué forma podríamos incorporar esa agenda y cuáles considera son las limitantes? y fue moderado por el Consejero José de Jesús Macías Macías. Durante su participación, Salma Luévano exigió a las y los Consejeros Electorales la suma de sus voluntades en la construcción de un “piso parejo” para las personas de la diversidad para sentar un precedente en la integración de órganos electorales. Susan Rodríguez demandó el respeto al derecho a la identidad de las personas trans en los distintos trámites del sector público. En opinión de Wilfrido Salazar, el IEE debe prohibir la propagación de discursos de odio desde las plataformas electorales de candidaturas y partidos políticos. Luis Berdeja hizo un llamado a reforzar la normatividad en materia de no discriminación, eliminar los prejuicios de las leyes, garantizar mecanismos de vigilancia y sanción a prácticas discriminatorias, además de capacitar a partidos políticos, promover candidaturas sensibles y generar foros de seguimiento a los avances en materia de inclusión. Para Grecia Valencia, se requiere de un trabajo interseccional para poder dar impulso la participación democrática de los colectivos que integran el movimiento LGBTIQ+. En su intervención, Julia Díaz exigió prevenir y erradicar la discriminación en espacios físicos y simbólicos.

En el tercer bloque, moderado por el Consejero Electoral Sergio Reynoso Silva, se preguntó a las, los y les participantes: ¿Cuál sería un escenario idóneo para realizar su participación político electoral en 2021? Salma Luévano reiteró su exigencia de una figura jurídica que permita a las personas que no se identifican con el sistema de género binario el acceso a cargos públicos. Marcela Corzo apuntó que el mejor escenario sólo se logrará con educación libre de dogmas y religiones, el uso del lenguaje inclusivo y la observación de sujetos de leyes fuera de binarismos y biologismos. A su vez, Grecia Valencia llamó a las autoridades y a la sociedad en general a abrazar las diversidades. Carlos Lara lamentó que la violencia homófoba desaliente la participación democrática de las personas homosexuales y de pie a movilidad forzada. En opinión de Susan Rodríguez, se requiere de programas transversales para combatir los estigmas hacia las personas trans y garantizar su acceso efectivo a candidaturas y puestos públicos. Adolfo Campos se pronunció por la capacitación a la comunidad LGBTIQ+ sobre participación democrática y ejercicio de derechos político electorales. Gonzalo Quiroz pidió mayor representatividad de las diversidades en candidaturas, en contextos de comunicación ética y respeto a los derechos humanos, ya que estos “no son negociables”.

Durante el cuarto bloque, que contó con la moderación de la Consejera Electoral Diana Cárdenas, se abordó la pregunta: ¿Ha considerado ejercer sus derechos políticos a través del ejercicio de funciones electorales y/o integrar autoridades electorales? A propósito de ello, Susan Rodríguez reflexionó sobre la ampliación de los foros LGBTIQ+ a personas heterosexuales y cisgénero con fines de integración social. Marcela Corzo se inclinó por abrir canales de comunicación con el movimiento feminista y con las personas no binarias, también conocidas como queer. Salma Luévano solicitó el reconocimiento de un tercer género en las convocatorias a cargos públicos, al existir personas no binarias lo suficientemente preparadas para ejercer funciones. Carlos Lara destacó la importancia de concientizar a la ciudadanía sobre tolerancia y respeto. Por su parte, Adolfo Campos lamentó que la falta de capacitación impida que protocolos como el del voto trans se cumplan a cabalidad. Grecia Valencia comentó que, pese a contar con las calificaciones necesarias, no buscaría una candidatura por temor a ser expuesta a violencia. En su intervención, Gonzalo Quiroz hizo un llamado a la empatía hacia las personas en situación de riesgo, así como al respeto a sus derechos humanos. José Tereso González consideró imperativa la discusión sobre los temas que atañen a las diversidades.

Finalmente, Consejeras y Consejeros Electorales del IEE agradecieron a las cerca de 30 personas que participaron en el ejercicio de intercambio de ideas, efectuado de forma virtual a través de una plataforma de videoconferencia. En sus respectivos mensajes de despedida, reconocieron las aportaciones de quienes forman parte de los diferentes colectivos de la diversidad y reafirmaron el compromiso del instituto por identificar áreas de oportunidad para su integración en las actividades destinadas a la construcción de ciudadanía, promoción del voto y organización de elecciones locales.