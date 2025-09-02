Enrique Iglesias anuncia que espera a su cuarto hijo con Anna Kournikova

Redacción

En pleno concierto en San Luis Potosí, Enrique Iglesias confirmó que será padre por cuarta ocasión junto a su pareja, la extenista rusa Anna Kournikova. La pareja, que ya comparte la crianza de los mellizos Nicolás y Lucy, de 7 años, y de Mary, de 5, ampliará su familia con la llegada de un nuevo bebé.

Tras su presentación en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina, el cantante respondió a la prensa sobre la noticia. “[Siento] mucha responsabilidad, pero estoy feliz y con muchísimas ganas”, dijo con una sonrisa, aunque evitó revelar si espera un niño o una niña.

La noticia ya había circulado días antes en la revista ¡HOLA!, que citó a personas cercanas a la pareja, pero fue en tierras potosinas cuando el propio Iglesias confirmó su próxima paternidad.

El intérprete también compartió un momento íntimo relacionado con su familia. “Ayer estaba con mis tres hijos en casa y les dije: ‘Papá va a ir mañana a México’. Y me dijeron: ‘Papá, por favor llévanos a México’. Les prometí que dentro de muy poco estaremos aquí”, relató, para después levantar un caballito de tequila frente al público y exclamar: “Esto es por San Luis Potosí, ¡salud!”.

El concierto, que alcanzó cifras récord de asistencia, se caracterizó por la interacción del artista con sus seguidores. Aunque el dispositivo de seguridad provocó empujones y algunas caídas, Iglesias pidió calma y después se detuvo a atender a fans y medios. “Increíble, yo creo que el concierto fue uno de mis favoritos”, expresó.

Al final de la velada, el cantante reiteró su vínculo con México. “Increíble, increíble, súper feliz. México para mí significa mucho, sabes perfectamente que aquí nací, aquí empezó todo”, afirmó, agradeciendo el cariño del público.