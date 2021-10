Enrique Guzmán llama moda a las denuncias por abuso interpuestas por mujeres

Redacción

Ciudad de México.-Enrique Guzmán realiza polémicas declaraciones.

El cantante también aseguró que las acusaciones que hizo Frida Sofía en su contra son falsas pues ella nunca vivió en su casa ni estuvo cerca de él.

Enrique Guzmán de nueva cuenta causó polémica por sus declaraciones, y es que ahora, el cantante aseguro que la única razón por la que las mujeres han decidido alzar la voz y contar los abusos que vivieron, es porque está de moda.

Así lo dijo hace unos días durante una entrevista en el programa Hoy, donde acudió para promocionar la obra ‘Jesucristo Superestrella’, en la que nuevamente participa.

En la plática, fue inevitable que los conductores le preguntaran sobre su disputa con Frida Sofía y las acusaciones que pesan en su contra; sin embargo volvió a negar que haya cometido tales actos e hizo un comentario bastante desafortunado: “Hoy está de moda que haya ese tipo de quejas y yo a este tipo de cosas las tengo que enfrentar”, dijo. Redes sociales | El Recordemos que entre el cantante y su nieta existe un pleito legal, luego de que ella lo acusara de haberla tocado indebidamente cuando apenas era una niña: “Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, me daba miedo, me hizo cosas feas”, dijo la hija de Alejandra Guzmán en entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Tras estas declaraciones el cantante decidió proceder contra su nieta y entabló una demanda en su contra, misma que no procedió. Por su parte, Frida también ha hecho lo propio y aunque aún no lo ha hecho de manera formal se encuentra preparando una denuncia contra su abuelo y su madre.

Con información de TV Notas