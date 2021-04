Enrique Guzmán huye de la prensa tras recibir la segunda dosis de la vacuna

Redacción

Ciudad de México.-Continúa la polémica entre abuelo y nieta.

Enrique Guzmán asistió al Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria para recibir la segunda dosis de la vacuna anticovid. Ahí, medios de comunicación lo esperaban para obtener declaraciones sobre las acusaciones de su nieta Frida Sofía, sin embargo no fue posible, pues el cantante huyó del lugar. Se armó tremendo zafarrancho a su salida del lugar cuando la prensa lo correteó mientras él estaba a bordo de su camioneta con equipo de seguridad.

Hasta el momento, don Enrique se ha limitado a hablar solo en sus redes sociales, en donde le manda mensajes públicos a Frida Sofía. ©

No dijo nada y se fue a bordo de su camioneta. POR SI NO LO VISTE: Enrique Guzmán habla sobre cómo se siente por las acusaciones de Frida Sofía Y en nuestra edición impresa 1262 de TV Notas nos dijo cómo se encuentra, "Mal, todo esto me tiene muy mal. Como ya lo dije, no tengo manos para tocar a una niña y jamás lo haría. Me están haciendo un daño irreparable y no lo merezco".

Lloró en Ventaneando por lo que está sucediendo con su nieta. Lloró en Ventaneando por lo que está sucediendo con su nieta. Además hace unos días hizo una aparición pública en ‘Ventaneando’ por lo que al llegar a su casa, los reporteros entraron hasta su casa para buscar una declaración, por lo que furioso los corrió del lugar.

Con información de TVNotas