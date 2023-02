Enrique Guzmán cumple 80 años y habla de su herencia

Redacción

Ciudad de México.-Enrique Guzmán cumplió 80 años por lo que comió pastel mientras sonaron de fondo ‘Las mañanitas’ y en un momento de reflexión el cantante contó que ha cometido errores en su carrera.

En una conferencia de prensa para presentar el disco doble Yo Soy, fue cuestionado sobre qué pasará con sus bienes al momento de su muerte y destacó la mención a su exesposa, la primera actriz Silvia Pinal.

“Ya muerto a mí me vale madre. He repartido todo lo que tengo, sé para quién es cada una de las cosas que tengo; seguramente hasta a Silvia Pinal le van a tocar algo por ahí guardado, no sé si ella me deje algo a mí”, argumentó. La expareja –que estuvo casada de 1967 a 1976– comparte 2 hijos: Alejandra y Enrique Guzmán.

‘He metido la pata’, dice Enrique Guzmán

Así como es conocido por representar al género del rock and roll, quien se presentará el próximo 7 de mayo en un concierto en la Arena Ciudad de México ha sido opacado por diversos escándalos, como las acusaciones de su nieta Frida Sofía de abuso o los supuestos golpes que le dio a la actriz del cine mexicano durante los 9 años que estuvieron casados.

Además, ha sorteado enfermedades de las que dice ahora se encuentra sano, por lo que llegó a una nueva edad recordando el pasado en sus inicios en la industria.

“Me veo mejor que como me siento. No todo me ha salido bien, he metido la pata (…) al principio, especialmente cuando yo empecé, por necesidad, por hambre, por ganar dinero, por tener con qué comprarme unos calzones mañana. Hice cosas que no debí haber hecho y sí me arrepiento”, apuntó.

Guzmán ha sabido vivir sus años, pero sabe que el tiempo cuesta y no es gratis. “Algo tienes que pagar. La vida cobra fuerte, pero también tiene muchas satisfacciones”.

Con información de El financiero