Enrique Alfaro se burla de “ayuda” del gobierno federal para el regreso a clases

Redacción

Jalisco.-A través de redes sociales, el gobernador Enrique Alfaro agradeció en tono burlón el equipo de suministros enviados por el gobierno federal para la reactivación de clases presenciales en el estado de Jalisco. © Proporcionado por 24 Horas

En su mensaje, Alfaro Ramírez incluyó una foto en la que se observan un par de cajas, botes y garrafones con material sanitario. “No se me olvidó poner más fotos. Este es el paquetote que nos mandó la federación para, según ellos, hacerle frente a la pandemia por #Covid19”, escribió de forma irónica.

Esto, luego de detallar que el paquete con material sanitario que aparece en la imagen se encuentra compuesto por 3 termómetros, 30 cajas de cubrebocas, 3 bidones de jabón, 3 cubetas de sanitizante y 3 cubetas de gel antibacterial.

No es broma. No se me olvidó poner más fotos. Este es el paquetote que nos mandó la federación para, según ellos, hacerle frente a la pandemia por #COVID19: 3 termómetros, 30 cajitas de cubrebocas, 3 bidones de jabón, 3 cubetas de sanitizante y 3 cubetas de gel. pic.twitter.com/WEp0zT4Eqc

— Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) September 4, 2021