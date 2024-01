Enoja a Samuel García que el INE eliminara video del destape de Jorge Álvarez Máynez

Redacción

Nuevo León.-Samuel García, gobernador de Nuevo León, estalló contra el Instituto Nacional Electoral (INE) tras recibir la orden de eliminar el video en el que anunció a Jorge Álvarez Máynez como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano.

El mandatario estatal acató la instrucción del órgano electoral. No obstante, acusó que se le ha juzgado con rigidez extrema: “Ya soy cliente del INE, todo extremo riguroso, es increíble en serio”.

Particularmente reclamó que haya sanciones para él pero no contra los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), a los que acusó de no hacer más que robar.

“Me denuncia el PRIAN que subí ese video y en 24 horas me piden bajarlo, contrario a ellos, que no han hecho más que robar. Entonces están ladeados o nos tienen un temor tal que todo me quieren bloquear y bajar o de plano ya me agarraron de su cliente”, expuso este 17 de enero a través de una historia en Instagram.

Samuel García acusó al INE de juzgarlo con gran rigidez EFE/Miguel Sierra

Además, aseguró que no es la primera vez que el INE lo sanciona por motivos que considera injustificados. Destacó que tal fue el caso hace tres años cuando era candidato a la gubernatura de Nuevo León.

“Porque mi esposa Mariana me apoyaba me querían quitar la candidatura y multa de 28 millones porque en sus historias apoyaba a su marido, a mí. Ya soy cliente”, dijo.

Samuel García defiende video con Álvarez Máynez

El emecista aprovechó para reiterar una vez más estar seguro de que pudo ganar la presidencia, de no ser porque decidió declinar ante la falta de acuerdo con el Congreso de Nuevo León acerca del gobernador interino que lo supliría mientras participaba en el proceso electoral.

“Todo México fue testigo que hice una precampaña que sacudió al sistema, subí 10 puntos, bajé a Xóchitl a tercero y al PRIAN. Y el sistema pues olvídense, sacó las garras, me sacaron a la mala, me sacaron a la mala porque sabían que ibamos a ganar”, sentenció.

Samuel García aseguró que en su precampaña desbancó a Xóchtil Gálvez Foto: Prensa/Xóchitl Gálvez Cuartoscuro

Tras recordar el episodio de su declinación, aseguró que el video del destape de Jorge Álvarez Máynez fue una muestra de solidarid y apoyo moral a Movimiento Ciudadano.

“Después de todo eso pues no me quedaba más que ser solidario y moralmente apoyar a Movimiento Ciudadano, al haberme bajado a mí, en subir un video, un domingo, en el que donde digo: Señores Samuel ya no puede ser candidato, me quedo en Nuevo León, pero le mando y le paso la estafeta a mi compadre Jorge Álvarez Máynez y video se hizo viral”, expuso.

Pese a no estar conforme con la eliminación del video, acató lo dispuesto por el INE. No obstante, antes pidió a sus seguidores replicar el material antes de que fuera eliminado.

Conviene mencionar que el órgano electoral argumentó que era procedente ordenar a Samuel García bajar el video debido a que mostró su apoyo a Álvarez Máynez en su carácter de gobernador constitucional.

“Por lo anterior, se le ordenó al denunciado, a que en un plazo no mayor a 6 horas elimine el video publicado en la red social, así como de cualquier otra plataforma en la que se haya difundido”, determinó el INE.

Sumado a ello el INE también ordenó retirar un espectacular colocado en Guadalajara, Jalisco, ante una posible violación al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que en el mensaje se resalta la imagen de García como gobernador de Nuevo León.

Pese a la situación Samuel García no ha ocultado su afinidad hacia Álvarez Máynez a través de redes sociales. En tanto su esposa Mariana Rodríguez, invitó al cierre de campaña del aspirante presidencial.

