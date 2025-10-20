Enfrenta Panteras a Fuerza Regia en su camino a la final

Redacción

Se llegó la hora, cuatro días después de que Panteras eliminó a Soles en la semifinal, ahora este lunes 20 de octubre visita a Fuerza Regia para continuar el sueño en la final de Zona Caja Popular en la arena Mobil.

Monterrey abriendo como local y cuarto lugar general en la temporada regular, tras eliminar a Mineros de Zacatecas (quinto en la tabla) recibe al equipo de Aguascalientes que como octavo lugar general dio la nota al vencer al líder Mexicali.

La serie por el pase a la gran final se juega a ganar 4 de 7 abriendo este lunes 20 y martes 21 octubre en Monterrey, en Aguascalientes se juega el viernes 24 y sábado 25 de octubre, de ser necesario un quinto juego sería en Aguascalientes el lunes 27 y de continuar siendo necesario la serie regresaría a Monterrey el jueves 30 y el viernes 31 de octubre.

Panteras buscará seguir escribiendo una historia muy especial de la mano de José Santaella, coach que desde su llegada fue poco a poco sacando lo mejor de sus elementos, con un equipo que combina experiencia y nuevas caras, junto han llegado lejos y esto aún tiene aún hojas en blanco para escribir de ser posible más hazañas.

Terrel Brown podría jugar la serie

Tras el reporte de lesión en el tobillo del jugador de Panteras Terrel Brown, es posible que si participe en la apertura de la serie de final de zona en Monterrey por lo cual está recibiendo las atenciones de parte del área médica del plantel.