Enfrenta México a Argentina en los Cuartos de Final del Mundial Sub 20

18 C
Aguascalientes
9 octubre, 2025
Tendencias

Redacción

La Selección Mexicana Sub 20 se medirá a Argentina en los Cuartos de Final del Mundial de Chile 2025, tras la contundente victoria albiceleste de 4-0 sobre Nigeria. El partido se disputará el próximo sábado 11 de octubre a las 17:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile.

El Tricolor llega invicto a esta fase del torneo, con dos victorias y dos empates, mientras que Argentina suma cuatro triunfos consecutivos y busca su séptima corona en esta categoría, la primera desde que fue anfitrión en 2007. México, por su parte, presume el subcampeonato de Túnez 1977 y el tercer lugar alcanzado en Colombia 2011.

El encuentro representará un reto complicado para Gilberto Mora y sus compañeros, quienes deberán enfrentarse a una de las potencias históricas del fútbol juvenil. Los pamperos son los máximos ganadores del torneo con seis títulos y defenderán su invicto con la intención de seguir avanzando hacia la final.