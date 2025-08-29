Enfermo sujeto acosó a niño de 5 años en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Policías Estatales que se encontraban realizando su recorrido de vigilancia en calles del fraccionamiento Paseos del Sur fueron interceptados por la madre de un menor de 5 años, que acuso a un sujeto como presunto responsable de acosó e insinuaciones sexuales en agravio de su menor hijo.

Fueron uniformados de la Unidad de Atención la Violencia de Genero (Policía Rosa) quienes al circular por la calle Florina del fraccionamiento Paseos del Sur en el municipio de Aguascalientes fueron interceptados por una mujer de 27 años de edad, que les solicito su apoyo para detener a un individuo que minutos antes había hecho insinuaciones sexuales en agravio de su hijo de 5 años.

Por lo anterior los elementos de la Policía Rosa, al tener a la vista al presunto responsable señalado por la parte afectada procedieron a detener a quien dijo responder al nombre de Francisco “N” de 23 años de edad.

Finalmente, los uniformados procedieron a trasladar al presunto responsable ante el Agente del Ministerio Público del fuero común en turno, en el Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado, ante el deseo de la madre por interponer la denuncia correspondiente.