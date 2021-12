Enésimo llamado de ingenieros civiles para revisión de pasos a desnivel más añejos de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente del colegio de Ingenieros Civiles, Filemón Medina Silva, realizó enésimo llamado a las autoridades municipales para realizar a profundidad una inspección del estado que guardan los pasos a desnivel en la ciudad, principalmente aquellos más añejos.

Tras realizar una visita de inspección al paso a desnivel de Segundo Anillo y la colonia México en donde se reportó la presencia de fisuras, el especialista indicó que se trata de un puente que data de alrededor de 18 años, mismo que se construyó en el sexenio del gobernador, Felipe González.

“Fue una empresa local de prestigio el que construyó la obra, sin embargo la misma ya no existe, aunque se deben de revisar a fondo los expedientes para determinar los procesos con que se realizó y si los mismos pueden repercutir en el paso de los años en la infraestructura”, remarcó.

Medina Silva recordó que desde hace tiempo se propuso realizar una serie de estudios en cada uno de los puentes de la ciudad, sin embargo no se ha realizado al no tener los expedientes de los mismos para iniciar con los trabajos.

“Se debe trabajar en un estudio que nos determine si hay daños y ver la rehabilitación que requeriría cada uno de los mismos, tenemos puentes ya muy viejos como el de Ayuntamiento y José María Chávez o el de Tercer Anillo y vías a la altura de Héroe de Nacozari que es urgente inspeccionarlos”, concluyó.