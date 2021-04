Endeudados hasta el tope empresarios de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Empresarios de Aguascalientes dicen que no ven la suya y que por lo pronto están endeudados hasta el tope, producto de la crisis que les ha dejado la emergencia por el coronavirus.

La expresidente de la Asociación de Comerciantes del Centro (Acocen) Guadalupe Madrigal, subrayó que no hay empresarios micro, pequeños y medianos que no este afectados por esta crisis económica.

“La mayoría de los negocios estamos afectados, ya no hay de donde echar mano, la mayoría estamos endeudados con las tarjetas de crédito ya no nos quieren prestar, tuvimos que endeudarnos para soportar la crisis y no cerrar”, lamentó.

Añadió que en el caso del primer cuadro de la ciudad entre los comerciantes la queja constante es la baja en ventas, donde apenas si cubren las nóminas, rentas y servicios básicos.

“Les puedo decir que todos estamos afectados, claro los micro, pequeños y medianos, los que vamos al día y que somos negocios familiares, porque las grandes empresas como Nissan ellos se manejan de otra forma”, finalizó.