Encuestas definirán a candidato del PAN a guberntura de Aguascalientes: Cortés

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, anunció que, en Aguascalientes la gente tendrá la última palabra para definir quién será la candidata o candidato a la gubernatura del estado, por lo que el método será la designación con base a los resultados de las encuestas que se aplicarán entre los aguascalentenses.

“En Aguascalientes la gente tendrá la última palabra y, por lo tanto, hemos definido y notificaremos al INE que el método para la definición de la o el candidato a gobernador será por la vía de la designación y que usaremos como instrumento para definir quién será nuestra abanderada o abanderado, el método de la encuesta”, sostuvo.

En un mensaje emitido en redes sociales y acompañado por dos de los aspirantes el Senador, Juan Antonio Martín del Campo y la diputada federal, Tere Jiménez Esquivel, el dirigente dijo que esta decisión se tomó después de dialogar con los liderazgos del partido, incluidos los dos legisladores presentes, porque es la mejor forma de consensar y sumar a todos.

Cortés Mendoza informó que el CEN del PAN diseñará varias mediciones y generará el promedio entre las mismas para definir a la candidata o el candidato de Acción Nacional y de una eventual coalición en el estado de Aguascalientes.

Para ello, destacó en el momento indicado, el PAN emitirá una invitación a todas las ciudadanas y ciudadanos del estado de Aguascalientes que deseen participar en el método de selección por la vía de la designación para definir la candidata o el candidato de Acción Nacional a gobernador.

Aclaró que este método de definición de la o el candidato lleva el compromiso de que quien se inscriba en la invitación, aceptará el resultado de la encuesta y que todos se sumarán a respaldar a quien resulte electo.

Destacó que juntos vamos a lograr que continúe el buen gobierno de Acción Nacional en Aguascalientes. “No permitiremos que los malos gobiernos morenistas, destructivos, regresivos, incapaces y corruptos vaya y contagien al estado de Aguascalientes”.

Por su parte, Martín del Campo celebró la apertura que siempre ha tenido el Comité Ejecutivo Nacional para escuchar los diferentes liderazgos de Aguascalientes y el método de designación a través de encuestas.

“Hoy, más que nunca, tenemos que trabajar en unidad y también hago una gran invitación para que todos los panistas nos unamos, nos sumemos a este gran esfuerzo y que todos juntos demos buenos resultados”, expresó.

A su vez, Tere Jiménez agradeció al PAN y su dirigencia por la apertura mostrada en estos momentos con los aguascalentenses, porque hoy estamos en la hora de definiciones dentro del partido y esta es la hora de la congruencia y de la acción.

“Me reitero a las órdenes del Partido Acción Nacional, de mi partido, me reitero a la orden de los ciudadanos y a sus justas demandas, por ello con humildad aceptaré lo que en el futuro cercano se determine por Aguascalientes, aceptaré el veredicto de mi partido y me exigiré poner lo mejor de mí. Trabajaré por la unidad del PAN como siempre lo he hecho”, concluyó.