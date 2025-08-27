 Encuentran tiburón naranja en Costa Rica

Redacción

Costa Rica.-Como si se hubiera escapado de un cuento de criaturas fantásticas o de las profundidades de un océano pintado por artistas, un tiburón de vibrante color naranja ha dejado atónitos a pescadores y científicos por igual, pues su aspecto parece sacado de otro mundo.

Frente a las costas de Costa Rica, en una tranquila jornada de pesca deportiva cerca del Parque Nacional de Tortuguero, un grupo de pescadores se topó con un tiburón absolutamente único, con más de dos metros de longitud y con unos llamativos ojos blancos esta criatura marina no solo rompía con todo lo que se sabe de estos animalitos, sino que también desafiaba varias de las teorías biológicas actuales.

Xantismo, un secreto de la naturaleza

Según explican los científicos, este tiburón nodriza no es un experimento marino, sino un caso de xantismo o xantocromismo, una condición genética extremadamente rara que altera la pigmentación del animal. En lugar de los tonos marrones que le permitirían mimetizarse con el fondo del océano, este tiburón presenta una piel naranja brillante por la ausencia de pigmentos rojos y el exceso de pigmentos amarillos.

Y como si eso no fuera suficientemente extraordinario, el tiburón también muestra rasgos de albinismo, lo que explica esos misteriosos ojos blancos, características que lo convierten en el primer tiburón nodriza registrado con esta condición.

Lo más sorprendente de este hallazgo es que el tiburón ha alcanzado la edad adulta, a pesar de su color tan vistoso que lo hace mucho más visible para los depredadores, ha logrado sobrevivir y prosperar, creciendo hasta más de dos metros.

Un nuevo misterio para la ciencia

El descubrimiento ha encendido las alarmas, y la curiosidad, en la comunidad científica, tanto que investigadores de la Universidad Federal de Río Grande (Brasil) y expertos locales señalan que jamás se había observado algo así en esta región del planeta, y mucho menos en un tiburón.

“Se necesitan más investigaciones para explorar los posibles factores genéticos o ambientales que influyen en esta rara anomalía de pigmentación en los tiburones”, apuntan los científicos.

El xantismo ha sido observado en otras criaturas, como peces de agua dulce, loros de plumas doradas, serpientes amarillas como soles ambulantes, pero sigue siendo un fenómeno rarísimo en el reino animal.

Con información de Excélsior