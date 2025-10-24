Encuentran ropa de mujeres y niños, además de juguetes en campamento criminal de Rincón de Romos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Colectivos de búsqueda revelaron nuevos indicios que apuntan a la posible presencia de mujeres y menores en el campamento criminal desmantelado el pasado 26 de julio en Pabellón de Hidalgo, municipio de Rincón de Romos.

Durante un recorrido de documentación, integrantes del colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, junto con el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, localizaron objetos que no habían sido reportados por las autoridades: comida para bebé, juguetes, ropa y calzado de mujer, además de prendas masculinas y cobijas.

El hallazgo sugiere que en el sitio, identificado por las autoridades como un punto de operaciones del crimen organizado, pudieron haber permanecido mujeres y posiblemente niños, más allá de los hombres detenidos durante el operativo.

Los colectivos advirtieron que estos indicios refuerzan la necesidad de una investigación con perspectiva de género e infancia, que permita esclarecer si entre las personas que estuvieron en el lugar podrían encontrarse víctimas de desaparición.