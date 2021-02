Encuentran manada de perros azules en Rusia

Redacción

Rusio.-Extraño fenómeno con perros es identificado en Rusia.

En la ciudad de Dzerzhinsk, en Rusia fue hallada una manada de perros con pelaje azul brillante cerca de lo que fue una planta química que hoy está abandonada y se presume que podrían haber estado expuestos a residuos químicos. Las imágenes de los canes, algunos con el pelo de azul muy oscuro y otros apenas pigmentado, se han vuelto virales en las redes sociales luego de que un sitio ruso los diera a conocer. “Los perros callejeros deambulan por el territorio, posiblemente encontraron los restos de algunos productos químicos viejos y rodaron en ellos, y posiblemente era sulfato de cobre”, describió la agencia de noticias RIA Novosti. Organizaciones de derechos animales plantean que podrían no estar en riesgo No te pierdas: Cajero de tienda de autoservicio causa furor por sus tremendos músculos De acuerdo con información del exgerente de la planta química, Andrey Mislivets, almacenaban sulfato de cobre, un químico conocido por su color azul brillante; además, producían plexiglás (material plástico sintético) y ácido cianhídrico (cianuro), sin embargo, tras la quiebra de la fábrica hace seis años, simplemente cerró. No obstante, de acuerdo con el exgerente, algunas organizaciones enfocadas a los derechos de los animales ya se habrían pronunciado al respecto y mencionaron la alta posibilidad de que la salud de los perros no esté en riesgo. Pese a sus dichos, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades ha descrito al ácido cianhídrico como venenoso, cuyos usos van desde la elaboración de un tinte comercial hasta un elemento de un arma química. Cabe comentar, que el ácido cianhídrico, que es una suspensión de cianuro de hidrógeno en agua, se aisló originalmente del pigmento azul de Prusia y toma su nombre del cian, la antigua palabra griega para azul.

