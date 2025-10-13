Encuentran hombre sin vida y con huellas de violencia en camino de Rincón de Romos, Aguascalientes

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags-. El cuerpo de un hombre sin vida y con huellas de violencia fue abandonado en un camino de terracería en Rincón de Romos la mañana de este lunes.

El hallazgo se verificó cerca de las 7:00 horas a sobre la avenida Ruta de la Plata, en la colonia Estancia de Chora en esta municipalidad situada a 45 kilómetros al norte de la capital.

Más tarde acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron la escena del crimen, en espera del arribo del personal de la Policía de Investigación pericial y de la Fiscalía General del Estado, encargados de realizar el levantamiento del cuerpo y recabar los primeros indicios.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada; se trata de un hombre de entre 25 y 30 años de edad.

Las autoridades ministeriales abrieron la carpeta de investigación sin que se tengan mayores detalles de los presuntos responsables del homicidio.