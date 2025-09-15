Encuentran cuerpo de caballerango que cayó a la presa de Los Arquitos en JM

Redacción

Jesús María, Ags.-La mañana este lunes tras intensas labores de búsqueda elementos del H. Cuerpo de Bomberos del Estado, lograron la localización de una persona que habia caído a la presa de Los Arquitos, en el municipio de Jesús María, una vez sustraído el cuerpo sin vida tomó conocimiento la autoridad ministerial.

Desde la tarde de ayer domingo personal del H. Cuerpo de Bomberos del Estado atendieron el reporte que se recibió en el Servicio de Emergencia 911 en el que se manifestaba que había caído una persona al cuerpo de agua, luego de que al encontrarse arriba de un caballo este reparó y lo tiro al agua, perdiéndose entre la corriente, por lo que minutos después de las 17:00 horas inicio la búsqueda del cuerpo de buzos especialistas de los Bomberos del Estado sin lograr ubicarlo el día de ayer.

Ante tal situación, el día de hoy desde temprana hora los buzos ingresaron a la presa de Los Arquitos, y fue cerca de las 10 de la mañana de este lunes fue localizó el cuerpo de quien en vida respondía al nombre de Iván Israel N de 31 años de edad, mismo que fue localizada en una de las bocas de agua al donde de la presa.

Finalmente, al lugar del hallazgo acudió el Agente del Ministerio Público y personal de la Dirección de Servicios Periciales para realizar el levantamiento de indicios y hacerse cargo del cuerpo sin vida para la necropsia de ley correspondiente.