Encuentran cadáver de “sirena” en Australia

Redacción

Australia.- Un turista encontró restos de una criatura que, para su forma de ver, se trataba de una aparente “sirena”. El cadáver estaba posado en una playa. La gente quedó sorprendida al notar que el cuerpo que apareció era de un ser extraño

El hallazgo se dio en las costas de Keppel Sands, en Queensland, Australia. La mujer que se topó con los restos se identificó como Bobbi-Lee Oates y se mostró muy asombrada al lidiar con la supuesta criatura mitológica.

Tal fue la sorpresa de la usuaria viral en redes que decidió sacar fotos. De hecho, en un momento pensó que se trataba de una especie desconocida de animal, según su propio relato.

“Estábamos conduciendo por la playa buscando un lugar para acampar, y no pudimos evitar notar que parecía tener el cráneo en forma de humano”, narró la protagonista.

Hallaron el cadáver de una sirena en Australia: cómo es la criatura

En las fotos virales se ven los restos que muestran un cuerpo largo, una caja toráxica y una columna vertebral. Los turistas indicaron que el cadáver medía más de un metro ochenta de largo.

Oates describió a la figura como una mezcla de persona y animal: “Tenía un cráneo con forma humana con una mandíbula alargada y cabello similar al color de una vaca o un canguro, pero le faltaba pelo en muchos lugares debido a la descomposición”.

¿Cómo fue el momento en que descubrieron a la sirena muerta?

Luego de dar con el cuerpo, la mujer contó que decidieron investigar: “Nos detuvimos por la confusión sobre qué podría ser esto y por qué parece un cráneo humano”.

La protagonista agregó: “Tenía exactamente la forma de una sirena, pero peluda, porque parecía tener una cola o una extremidad de algún tipo”.

“Entonces nos emocionamos porque pensé que habíamos descubierto una nueva especie milagrosa, nos sentimos abrumados y sorprendidos”, concluyó la mujer.

¿Qué concluyó la protagonista sobre el encuentro con la sirena?

Pese a que hubo muchas teorías sobre si se trataba de un mamífero o de una criatura, para Bobbi-Lee, la situación es un misterio aún: “Todavía no he descubierto qué era”.

“Esperaba que alguien comentara diciendo de qué se trataba, pero las respuestas fueron muy diferentes. No me convenció ninguna. En particular teniendo en cuentas que algunos dijeron que ni siquiera están en nuestras aguas”, concluyó la mujer que encontró a la criatura.

La protagonista cerró: “Nunca vi nada como esto en mi vida. Simplemente, no me parece nada realista”.

*Con información de El Cronista.