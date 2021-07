Encuentra cheques por 2 millones de pesos, los devuelve y le regalan una pala

Redacción

Argentina.-Su honestidad fue premiada con una pala.

La honestidad debe estar por obligatoriedad en cada persona pese al momento que estemos atravesando, sin importar la necesidad, el valor hay que estarlo practicando todos los días de nuestra vida, tal es el ejemplo que nos deja un hombre de Argentina, que devolvió dos millones de pesos argentinos (681 mil pesos mexicanos aproximadamente) que se encontró.

El hombre llamado Luis Spahn, un empleado y subcontratista de la empresa Telecom, encontró cheques en la ruta de camión número 70, justo cuando se dirigía a su casa en Santa Fe.

El gran gesto que tuvo el hombre argentino fue sumamente aplaudido en redes sociales, ya que, en lugar de quedárselos y hacer uso del dinero, contactó directamente con la empresa para avisar de la situación y avisar de la devolución del dinero.

“Les llevé los cheques de buena fe y no esperaba nada. Ellos estaban sorprendidos y me dijeron si quería algunas herramientas. Les dije que no y una de las chicas pidió que me traigan algo y aparecieron con una pala”, relató a TN.

Al final, Spahn dijo que él sabía que cuando la noticia se diera a conocer, el morbo de la recompensa tendría más peso que su buena acción. Además, dijo que no tiene jardín para usar la pala. Eso sí, admitió que su verdadero premio sería darse a conocer para no quedarse sin trabajo.

Con información de TeleDiario