“Enchúlame la Cuadra” transforma espacios en Jesús María

Redacción

Jesús María, Ags.-Gracias al trabajo conjunto de servidores públicos y ciudadanía, el programa “¡Enchúlame la Cuadra!” continúa recuperando espacios en el municipio de Jesús María. En esta ocasión, se rehabilitó el camellón de la calle Jaltomate, en el fraccionamiento Paseos de Aguascalientes, convirtiéndolo en un espacio más seguro, digno y lleno de vida.

La Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Municipio de Jesús María trabajaron en conjunto para la rehabilitación de este camellón, transformando un lote que antes era utilizado como depósito de escombro y desechos de poda en un área verde, en un paso seguro y de convivencia vecinal.

En esta intervención se plantaron alrededor de 60 especies de árboles y plantas, asimismo, personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad de Jesús María, impartió el taller “Farmacia Viviente”, en el que los asistentes conocieron los beneficios de distintas plantas medicinales y cómo utilizarlas para mejorar la salud de manera natural y accesible

El Gobierno Municipal que encabeza, César Medina, trabaja mano a mano con la comunidad para crear espacios que fortalezcan el tejido social, promuevan el cuidado del medio ambiente y eleven la calidad de vida de las familias de Jesús María.