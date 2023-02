Encarecimiento en el precio de terrenos obliga a construcciones en vertical: CMIC

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Ángel Palacios Salas, declaró que el encarecimiento en el costo de los terrenos obligará a comenzar a construir edificaciones en vertical al ser incontable el crecimiento en horizontal.

Reveló que al momento hay ya un par de proyectos de edificios departamentales y para comercio autorizados, mismos que iniciarían construcción en en un plazo de tres meses.

Palacios Salas observó sin embargo que en Aguascalientes no se tiene una cultura de vivir en departamentos, aunque la tendencia para los siguientes alias serán las construcciones en vertical.

-¿No estamos acostumbrados?

-Aquí con lo que luchamos los constructores es con el arraigo de nuestra cultura en donde no somos tan atables de compartir o que el vecino de arriba una visa o el de abajo también, los ruidos, pero aunque no nos guste ya vamos a tener necesariamente que tener que construir edificios.