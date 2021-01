Encarcelan a Mario José por violación en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Juez de Control y Juicio Oral del Primer Partido Judicial en el Estado vinculó a proceso a Mario José N N por los delitos de Violación y Violación Equiparada, además decretó la Prisión Prevento Oficiosa y estableció dos meses para el cierre de la investigación complementaría.

El pasado día 27 de noviembre del año 2020, siendo aproximadamente las once de la mañana, arribó la víctima B.P.C.O. al consultorio particular del Dr. Mario José, ubicado en C. C. Plaza San Marcos sobre Avenida Fundicion y calle San Francisco en el Fraccionamiento San Cayetano de esta ciudad, ya que presentaba un dolor abdominal, pidiéndole el doctor a la paciente que se recostara en la camilla, para posteriormente cometer el abuso sexual, ante tal acción, la víctima comenzó a pegarle a la pared y a gritar solicitando ayuda.

Ante los aberrantes actos del galeno, la víctima acudió a la Fiscalía General del Estado a presentar la correspondiente denuncia, la cual fue asignada al Agente del Ministerio Público del Centro de Justicia para Mujeres, lugar donde fue valorada por las doctoras del CJM, como indica el protocolo en este tipo de delitos, quienes en su dictamen corroboraron lo expuesto por la víctima; de esta manera, la Representante Social integró los datos de prueba correspondientes, los cuales fueron valorados por el togado, quien concedió la orden de aprehensión correspondiente.

Por lo que elementos del grupo de Mandamientos Judiciales de la Comisaría General de la Policía de Investigación procedieron a cumplimentarla, realizando la detención del imputado en las instalaciones de la Dirección General de Investigación Pericial, ya que el imputado también se desempeñaba como médico legista.

Es así que, en audiencia inicial, el juzgador al escuchar la imputación por parte de la Agente del Ministerio Público, decretó la vinculación a proceso por los delitos de violación y violación equiparada, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva y estableció el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.