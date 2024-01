Encarcelan a Josué y Alex por delitos contra la salud y lesiones

Redacción



Aguascalientes, Ags.- Hasta la mesa del agente del Ministerio Público con adscripción a la Vicefiscalía de Control Regional, acudió un policía perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Jesús María, para realizar la puesta a disposición de Osvaldo Josué N y Juan Alejandro N, luego de que se les detectara en flagrancia de la probable comisión de los hechos delictivos de Lesiones Dolosas Calificadas y Contra la Salud en su modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina.



Con la recopilación de la información suficiente para imputarles por las conductas típicas señaladas, se solicitó la celebración de una audiencia inicial para ambos en la que se llevó a cabo el control de su detención y posteriormente la solicitud de vinculación a proceso.



Luego de los debates necesarios, la diligencia derivó en el permiso judicial para seguir con las indagatorias; el establecimiento de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además del plazo de un par de meses para el cierre de la etapa procesal vigente.



Acorde con lo expresado por la representación social, el día seis del presente mes y año, cuando el reloj señalaba las 20:30 horas, ambos sujetos se trasladaron a bordo de un vehículo de motor de la marca Chevrolet, línea Chevy, en color verde oscuro, con placas de circulación de Aguascalientes, a un domicilio que se ubica en la comunidad de La Tomatina.



Osvaldo conducía, mientras que Juan Alejandro era el copiloto de la unidad y les acompañaban dos sujetos más que hasta el momento no han sido identificados.



Una de esas dos personas y Juan, se dirigieron al sujeto que suponían se convertiría en la víctima a quien previamente vigilaron; al tenerlo en estado de vulnerabilidad, el imputado sacó de entre sus pertenencias un arma de fuego corta, que empleó para colocarla a la altura del pecho del cuasi agraviado, accionando el gatillo con la firme intención de herirlo.



Sin embargo, al primer intento, el artefacto no detonó, situación que el objetivo aprovechó para correr e intentar ponerse a salvo, sin embargo, esto no detuvo a Juan, quien reiteró la acción.



El arma esta vez sí funcionó y lesionó en la pierna a un adolescente que transitaba por la calle Miguel Hidalgo, lo que derivó en que el menor de edad intentara protegerse escapando mientras la adrenalina se lo permitió.



Todo esto sucedió, mientras Osvaldo aguardaba en el interior del vehículo Chevy, realizando labores de vigilancia.



Repentinamente, Juan ingresó al automóvil, con la intención de darse a la fuga; no obstante, los reportes por parte de los testigos se atendieron de inmediato, siendo que, paramédicos pusieron a salvo a la víctima, mientras que el personal uniformado de orden preventivo inició una persecución ininterrumpida de los sujetos, en las inmediaciones de la avenida Siglo XXI en el sentido de circulación de sur a norte, donde intentaron detenerles empleando varias maniobras, sin conseguirlo.

Los elementos continuaron con el seguimiento a los probables responsables por la Carretera Estatal 52, donde consiguieron que detuvieran su marcha, al disparar en contra de los neumáticos del vehículo compacto.



Inmovilizados, los probables responsables comenzaron a correr, siendo los imputados vencidos por el cansancio, lo que derivó en que los policías pudieran detenerles.



Así, procedieron a la inspección precautoria de los dos imputados, en la que les encontraron dos bolsas (una a cada uno) con un peso de 3218.5 miligramos de la droga comúnmente conocida como cristal, por lo que se les detuvo y entregó a la autoridad ministerial.



Esta detención implica que los dos sujetos continúen bajo investigación, lo que se traduce en un adecuado ejercicio de la procuración de justicia por parte de la recién implementada Vicefiscalía, que acerca los servicios de esta naturaleza a todo el territorio estatal, garantizando permanentemente el respeto a los derechos de los involucrados en la causa.