Encarcelan a Alejandro y Pedro en Aguascalientes por robo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Sujetos a proceso penal se encuentran Alejandro N N y Pedro Gerardo N N, luego de que el Juez de Control y Juicio Oral Penal con sede en el Primer Partido Judicial así lo determinara en audiencia inicial por cumplimentación de órdenes de captura; además, fijó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y se estableció el plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con los hechos que se establecen dentro de la carpeta de investigación, el día dos de febrero de la presente anualidad, aproximadamente a las 15:00 horas, los imputados acudieron a un domicilio ubicado en el Barrio de La Purísima, sitio al que ingresaron sin consentimiento del propietario, con el fin de apoderarse de los siguientes objetos:

· Una computadora, tipo Laptop de la marca Compac, modelo 2008, C750, de 15 pulgadas.

· Unos lentes de realidad virtual All in one VR, marca Ouculus Quest 2, 64 GB, en color gris claro.

· La cantidad de un millón 350 mil pesos en efectivo, en billetes de 500 y 200 pesos.

Una vez obtenido el botín, se dieron a la fuga con el objetivo de evadir su responsabilidad.

Derivado de lo sucedido, se inició una investigación por parte de la Autoridad Ministerial, en la que se recopilaron los datos de prueba pertinentes con el fin de esclarecer el hecho, colaborando los integrantes de la Trilogía de la Investigación para conducir a audiencia a los probables responsables.

Una vez cumplimentadas las órdenes de aprehensión, se llevó a cabo audiencia inicial en la que se estableció que ambos sujetos enfrenten proceso penal, además de señalar como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, en espera del plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.