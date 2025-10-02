Encapuchados causan destrozos durante la manifestación del 2 de octubre en la CDMX

Redacción

Ciudad de México.-La conmemoración del 2 de Octubre, día en que el Movimiento Estudiantil de 1968 finalizó tras un violento acto de represión por parte del Gobierno, se ha empañado este 2025 luego de que decenas de personas encapuchadas han cometido agresiones y actos de vandalismo en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Los primeros actos de violencia acontecieron en la intersección de Eje Central y Avenida Hidalgo, y prosiguieron sobre 5 de Mayo y Gante, así como en Motolinía.

Los agresores han sido identificados como integrantes del Bloque Negro, quienes armados con bombas molotov, palos, piedras y cohetones han generado lesiones a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), así como robos y destrozos a negocios ubicados en las inmediaciones del Zócalo capitalino.

A través de videos difundidos en redes sociales se ha logrado a preciar que los encapuchados, también conocidos como anarquistas, ingresaron a una de las plazas joyeras, a una farmacia, así como a otros negocios de conveniencia, los cuales han saqueado.

Encapuchados queman a policías de la CDMX

Al llegar a la Plaza de la Constitución, los inconformes comenzaron a lanzar bombas molotov contra los agentes de la SSC-CDMX e incendiar negocios que se encuentran a los costados.

Aunque no se ha proporcionado un balance previo, las imágenes muestran cómo los agentes han roto sus filas, desesperados por evitar ser consumidos por las llamas.

No obstante, los elementos no han respondido de manera represiva las agresiones.

Con información de El Economista