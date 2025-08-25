Encabezan Tere Jiménez y Aurora Jiménez entrega de aparatos auditivos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Con el firme compromiso de mejorar la calidad de vida de las y los aguascalentenses, la gobernadora Tere Jiménez y la presidenta del DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, encabezaron la entrega de aparatos auditivos a personas que más lo requieren.

La gobernadora aseguró que su administración trabaja con el corazón y comprometida en construir un estado más justo e inclusivo, donde todas las personas tengan acceso a una vida digna.

“Gracias por estar aquí en este día tan importante. Hoy reciben sus aparatos auditivos y con ellos una oportunidad para mejorar su calidad de vida. En el DIF tenemos terapias y más programas para ustedes. No están solos, el Gobierno del Estado está aquí para apoyarles”, expresó Tere Jiménez.

Por su parte, la primera voluntaria y presidenta del DIF Estatal señaló que uno de los principales compromisos del organismo que encabeza es atender con sensibilidad a quienes más lo necesitan, brindando acompañamiento cercano a las familias.

“Para nosotros es un gusto acompañar esta entrega. Sabemos lo que significa vivir en el silencio o con una discapacidad. En el DIF seguiremos trabajando para lograr la plena integración personal, familiar y social de las personas con discapacidad”, afirmó.

Mónica Becerra Moreno, directora general del DIF Estatal, informó que en Aguascalientes hay más de 70 mil personas con discapacidad, y que el 18 por ciento de ellas tiene algún tipo de problema auditivo. Detalló que en esta ocasión, con una inversión de 765 mil pesos, se entregaron 170 aparatos auditivos para mejorar la vida de 150 personas.

“Cuiden mucho sus aparatos. Úsenlos para escuchar el canto de las aves, la voz de sus hijos o de sus padres. En los pequeños detalles está la felicidad”, señaló.

A nombre de las personas beneficiadas, Amalia Pérez Almanza agradeció el apoyo: “Este aparato es muy necesario para nosotros, nos ayuda a realizar nuestras actividades diarias. Gracias por permitir que estos apoyos lleguen a quienes realmente los necesitamos”.

En la entrega también estuvieron presentes Madelyn Victoria Briseño, beneficiaria, y su papá Carlos Briseño.