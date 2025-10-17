Encabeza Tere Jiménez reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La gobernadora Tere Jiménez encabezó una reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz en Aguascalientes, que en esta ocasión tuvo como sede Jesús María, a fin de revisar y fortalecer las estrategias de seguridad que se desarrollan en este municipio y en todo el territorio estatal.

La gobernadora dijo que si bien el Plan de Seguridad y Justicia “Blindaje Aguascalientes” es el eje que rige la seguridad en todo el estado, cada municipio tiene sus particularidades, por lo que se diseñan operativos especiales para dar respuesta a las necesidades de cada región.

Durante el encuentro con representantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Fiscalía General de la República y Secretaría de Seguridad Pública Estatal, entre otras autoridades, se acordó reforzar los esquemas de seguridad en algunas zonas del estado, particularmente en los límites con las entidades vecinas, así como en las carreteras y caminos de la entidad.

De igual forma, las y los participantes reiteraron su compromiso de continuar trabajando en coordinación para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias y lograr que Aguascalientes se mantenga como uno de los estados más seguros del país.

En la reunión que se realizó en la Presidencia Municipal de Jesús María, participaron César Medina Cervantes, presidente de este municipio; Daniel Romo Urrutia, alcalde de Calvillo; José Francisco Moreno Barrera, comandante de la 14/a. Zona Militar; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado; Alejandro Ruiz Juárez, representante de la Guardia Nacional en Aguascalientes; Salvador Ortiz Esparza, jefe de Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; Miguel Ángel Pérez Macías, secretario de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Jesús María; Luis Eduardo Gaistardo Serrano, jefe de Estación del Centro Nacional de Inteligencia en Aguascalientes; Fernando Alférez Alcázar, secretario técnico de la Mesa para la Construcción de la Paz en Aguascalientes; y José de Jesús Fonseca Medina, supervisor especializado y titular de la Unidad de Investigación y Litigación “B”, de la Fiscalía General de la República en Aguascalientes.