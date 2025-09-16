Encabeza Tere Jiménez el Grito de Independencia en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El ambiente festivo se dejó sentir desde temprano, pues desde las 3:00 de la tarde la plaza se convirtió en un escenario de música y tradición con mariachi en vivo, danzas folclóricas y espectáculos culturales que llenaron de colorido cada rincón. A las 6:00 de la tarde, el Palacio de Gobierno abrió sus puertas para ofrecer antojitos mexicanos a los asistentes: tamales, bolillos con crema, aguas frescas, churros y dulces típicos que reforzaron el sentido de convivencia y orgullo nacional.

A las 10:00 de la noche llegó el momento más esperado. Con la bandera ondeando en lo alto, la gobernadora Tere Jiménez vitoreó a los héroes que dieron patria y libertad, y alzó la voz con un mensaje que encendió los ánimos de la multitud.

“¡Que viva la unidad de los aguascalentenses y las familias! ¡Viva la paz y la tranquilidad de nuestros pueblos! ¡Viva la libertad y la justicia! ¡Viva la educación y la prosperidad de la gente! ¡Viva el gigante de México! ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva México! ¡Viva México!”, gritó ante una plaza que respondió con entusiasmo, en medio del repique de campanas y el Himno Nacional entonado a una sola voz.

La emoción alcanzó su punto culminante con el espectáculo de juegos pirotécnicos que iluminó el cielo del centro histórico. La celebración continuó con el concierto de Emmanuel, quien conquistó al público con un repertorio de grandes éxitos en un show vibrante que cerró la velada con energía y baile.

Gracias a un operativo especial de seguridad, el evento se desarrolló en un ambiente de orden y tranquilidad. Así, la noche del Grito se vivió como una verdadera fiesta mexicana, marcada por la unión de las familias, el orgullo de pertenecer a esta tierra y la fuerza de una tradición que sigue viva en cada generación.