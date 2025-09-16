Encabeza Tere Jiménez desfile por el 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En un ambiente de unidad y amor por México, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó el desfile cívico-militar conmemorativo del 215 Aniversario del Inicio de la Independencia de México, junto a más de 12 mil personas y autoridades de los tres poderes y niveles de gobierno.

El evento comenzó con la ceremonia de Honores a la Bandera en la Plaza Patria; posteriormente, los contingentes iniciaron su marcha desde el cruce de las calles Francisco I. Madero y Morelos, continuando por la calle Galeana hasta concluir en la avenida Adolfo López Mateos.

Durante más de una hora, las y los asistentes se congregaron en las principales calles del centro de la ciudad para presenciar el desfile cívico-militar, en el que participaron más de 4 mil integrantes distribuidos en 13 contingentes de diversas corporaciones de seguridad e instituciones.

Destacaron las agrupaciones del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Policías Municipales, Cruz Roja Mexicana, Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), Protección Civil Estatal y Municipal, Bomberos del Estado, Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, Ángeles Verdes, Pentathlón Deportivo Militarizado y la Unión de Asociaciones de Charros.

El desfile fue una expresión de orgullo e identidad nacional que rindió homenaje a los héroes que entregaron su vida por la libertad y la soberanía de México. A través de la participación de las fuerzas armadas, así como de instituciones civiles y educativas, este acto reafirmó los valores de unidad y patriotismo que distinguen a los mexicanos.

Las familias disfrutaron de la exhibición y, al concluir, tuvieron la oportunidad de acercarse y tomarse fotos con los integrantes de las fuerzas militares y policías.

En el evento también estuvieron presentes Aurora Jiménez Esquivel, presidenta del DIF Estatal; José Francisco Moreno Barrera, comandante de la 14/a. Zona Militar; Homero Edmundo Blanco Lozada, coordinador de la Guardia Nacional en Aguascalientes; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Juan Antonio Martín del Campo, senador de la República; José Antonio Arámbula López, secretario General de Gobierno; Manuel Alonso García, fiscal general del Estado de Aguascalientes; Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud; el diputado Humberto Montero, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; Manuel Cortina Reynoso, subsecretario general de Gobierno; Gonzalo Pérez Zúñiga, secretario de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes; Carlos de Alba Salas, secretario particular de la gobernadora de Aguascalientes; Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología de Aguascalientes; entre otras autoridades.