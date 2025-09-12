Encabeza Tere Jiménez construcción del desarrollo habitacional para trabajadores del sector salud

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó el inicio de la construcción del nuevo desarrollo habitacional para trabajadores del sector salud, en el fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos al oriente de la ciudad; se construirán 130 viviendas con una inversión que supera los 72 millones de pesos.

“El objetivo es construir más de 14 mil viviendas sociales en el estado para las personas que más lo necesitan y que le echan ganas; desde el Gobierno del Estado podemos apoyarlas. De igual forma, vamos a realizar desarrollos para otros sectores, como los comerciantes”, destacó la gobernadora.

Gabriela Caudel de Luna, directora general del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), detalló que las nuevas viviendas contarán con dos recámaras, sala, comedor, cocina, baño, patio de servicio y estacionamiento; además de ecotecnologías que reducen el consumo de agua, luz y gas.

“La gobernadora me dijo: Gaby, quiero que apoyemos al sector salud, que les reconozcamos su entrega y valentía; después de la pandemia, creo que Aguascalientes y México están en deuda, ya que son los pilares fundamentales para una mejor sociedad”, destacó la directora general del IVSOP.

Rubén Galaviz Tristán, secretario de Salud del Estado, reconoció el compromiso de la gobernadora por brindar apoyos a este sector: “Es la primera vez que trabajadores por contrato van a tener la oportunidad de acceder a una vivienda digna, de vivir con confort y junto a sus familias”.

Por su parte, Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, señaló que seguirá trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para mejorar los servicios en la capital.

“Gracias al apoyo de la gobernadora estamos construyendo dos nuevos pozos y trabajando para que esta zona en crecimiento cuente con suficiente agua. Ella se preocupa por lo más preciado, que son los trabajadores del sector salud”, finalizó Montañez Castro.

Cabe destacar que el nuevo desarrollo se ubicará entre las calles Reinas de la Feria y El Ferial, en el fraccionamiento Rodolfo Landeros Gallegos, en la ciudad capital.

En el evento, también estuvieron presentes las y los diputados locales, Salvador Maximiliano Ramírez Hernández y Jedsabel Sánchez Montes; así como Francisco Araiza Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Miguel Hidalgo.