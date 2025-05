Encabeza Tere Jiménez ceremonia por la Batalla de Puebla

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la ceremonia cívico-militar en las instalaciones de la 14/a. Zona Militar con motivo de la conmemoración del CLXIII aniversario de la Batalla de Puebla.

“Hoy, recordamos una de las páginas más memorables de nuestra historia, la victoria en la Batalla de Puebla, ocurrida el 5 de mayo de 1862. Hace 163 años la adversidad unió a todo un país que se enfrentó al que era considerado el ejército más poderoso del mundo; esa victoria dejó una enseñanza que aún está vigente: México no se rinde, lucha, se une y hace de la dignidad su fortaleza cada vez que su libertad está en juego. Hoy, como entonces, enfrentamos grandes desafíos, las batallas se libran en otros frentes; por ello, es preciso recordar que no hay fuerza más poderosa que la unión de un pueblo que cree en sí mismo. En esta fecha emblemática, retomamos con fuerza el legado de nuestros héroes para seguir construyendo el país donde nadie se quede atrás. México es grande porque cree en el poder de la verdad y en la libertad como derecho; desde Aguascalientes reafirmamos nuestro compromiso con los ideales que nos dieron patria; es momento de recordar que la historia no se hereda, se honra”, destacó la gobernadora.

Además, dirigió un mensaje al personal del Servicio Militar Nacional Clase 2006, Remisos y Mujeres Voluntarias. “A los jóvenes que hoy han rendido protesta les digo que han asumido un compromiso noble con México. A nombre del pueblo de Aguascalientes les agradezco y les expreso nuestro reconocimiento, no están solos, cuentan con el Gobierno del Estado para hacer realidad sus sueños”.

Durante el evento se realizó un enlace con Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República mexicana y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas Mexicanas, quien tomó protesta de bandera al personal del Servicio Militar Nacional Clase 2006, Remisos y Mujeres Voluntarias que suman 37 mil 442 en 168 centros de adiestramiento en el país.

También estuvieron presentes José Francisco Moreno Barrera, comandante de la 14/a. Zona Militar; Homero Edmundo Blanco Lozada, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Aguascalientes; los diputados federales Liz Martínez Álvarez, Humberto Ambriz y Paulo Martínez López; Luis León Méndez, presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado; Manuel Alonso García, fiscal general en el Estado; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director general del Instituto de Educación de Aguascalientes; Luis Enrique Morales Castillo, representante del 4.° Regimiento Mecanizado, y Karla Aidé Cornejo Calvillo, soldado del Servicio Militar Nacional.