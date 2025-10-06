Encabeza Montañez graduación de policías municipales y estatales como TSU en Aguascalientes

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- El presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez encabezó la ceremonia de graduación de 93 policías municipales y estatales como Técnicos Superiores Universitarios en Policía Preventiva.

Durante la ceremonia, Leo Montañez reconoció el trabajo de las y los integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Estatal, para brindar un entorno de paz para las familias que habitan en la ciudad capital; asimismo subrayó que la carrera policial en Aguascalientes es una realidad, ya que el Municipio de Aguascalientes es la primera institución pública de educación superior en el país con el aval otorgado por el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA).

“Se requieren funcionarios públicos capacitados, profesionales y que estén a la altura de los retos que tiene actualmente nuestra ciudad, la cual es referente en materia de seguridad pública a nivel nacional”, indicó.

Gonzalo Pérez Zúñiga, titular de la SSPM, destacó el fortalecimiento de los procesos de formación para que se cumplan los más altos estándares, y así, brindar un mayor desarrollo profesional de las y los policías municipales. Detalló que la carrera tiene una duración de tres cuatrimestres, con un total de tres mil 552 horas y un total de 222 créditos académicos, además se desarrolló el campus virtual del Instituto Superior en Seguridad Pública para facilitar a los policías en activo cursar las materias de la carrera.

Pérez Zúñiga dijo que “este logro no es solo suyo, sino también de sus familias, de sus maestros y de la sociedad. No olviden que cada acción que realicen tendrá un impacto en la vida de las personas y que la prevención es la mejor herramienta para seguir construyendo un municipio de paz.”, añadió.

También se entregaron 26 certificados de bachillerato a personal operativo y administrativo de la SSPM, así como la entrega de certificaciones a 13 integrantes operativos y nueve binomios del Grupo K9 en función básica de la actuación policial para la detección de cartuchos, armas y restos humanos.

Sergio López Porcayo, rector del Instituto Mexicano de Profesionalización Educativa (IMPE), hizo entrega de un reconocimiento al presidente municipal, Leo Montañez por su compromiso con la educación en el municipio de Aguascalientes.

En el evento estuvieron presentes la síndico procuradora Yadira Azucena Salas Aguilar, la regidora Leslie Atilano Tapia, Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública Estatal, Mauricio de la Serna Hernández, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado de Aguascalientes, Manuel Alejandro Monreal Dávila, titular del INEPJA, Francisco Rangel Cáceres, director de Educación Superior del IEA y Pamela Soria Armengol, directora del Instituto Superior en Seguridad Pública.