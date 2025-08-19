Encabeza Leo Montañez sesión del Consejo de Igualdad Laboral

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente municipal Leo Montañez encabezó la Sesión del Consejo de Igualdad Laboral y No Discriminación en donde se aprobó el Plan de Acción 2025-2026 enmarcado en la Norma Mexicana NMX-R-025, a través del cual se llevarán a cabo actividades en las diferentes dependencias para consolidar una administración más respetuosa e igualitaria.

Leo Montañez refrendó su compromiso con la igualdad laboral y la no discriminación, para fomentar un mejor ambiente laboral, en donde la igualdad constituye un eje rector en la prestación de los servicios y en la atención a la sociedad.

La directora general del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, Karla Paola Ávila Rentería, destacó que además estas acciones son pieza clave para obtener la recertificación en la Norma Mexicana de Igualdad y No Discriminación 025.

Explicó que el Plan de Acción 2025–2026, establece lineamientos estratégicos orientados a promover la mejora del clima organizacional, la corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal y una cultura institucional basada en el respeto, la inclusión y la igualdad, con acciones como la adecuación de nuevos lactarios e infraestructura como rampas para personas con discapacidad.

En la sesión que tuvo lugar en el Salón Cabildo de Palacio Municipal, se contó con la participación de integrantes del H. Ayuntamiento y titulares de diferentes dependencias municipales, se abordaron puntos como la actualización del marco normativo, la aplicación de evaluaciones periódicas al clima laboral, la realización de auditorías internas, la capacitación constante al personal y la difusión del código de ética y no discriminación que refuercen los principios de igualdad y no discriminación.