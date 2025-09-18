Encabeza Leo Montañez mega operativo de desmalezado

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A temprana hora de este jueves 18 de septiembre, el presidente municipal Leo Montañez encabezó un mega operativo de desmalezado y limpieza en la parte norte de la ciudad.

En un recorrido por la avenida prolongación Constitución, Leo Montañez puntualizó que se trabaja en diferentes puntos de la capital, para brindar a las familias espacios de tránsito más limpios y seguros.

En el operativo efectuado a través de la Dirección de Atención a Bajopuentes, Camellones, Triángulos y Glorietas, se intervino el camellón central y laterales de la prolongación Constitución, en el tramo de avenida Siglo XXI Norte a la calle 16 de Septiembre, en el fraccionamiento Cartagena hacia el Puertecito de la Virgen, con la colaboración de personal de Delegaciones, Servicios Públicos, Obras Públicas y Medio Ambiente.

Se desmalezaron 14 mil metros en camellón central y laterales y se recolectaron más de 30 toneladas de maleza, arrastres y basura, con apoyo de maquinaria como cargadores y camiones de volteo.

En este recorrido se contó con la participación del regidor presidente de la Comisión de Ecología, Parques, Jardines y Panteones, Juan Antonio González Guerrero, así como del secretario de Servicios Públicos, Carlos España Martínez; el coordinador de Delegaciones Urbanas y Rurales, José Alfredo Gallo Camacho y directores de área.