Encabeza Leo Montañez la puesta en marcha de nuevo pozo en Lomas del Picacho

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La mañana de este martes, el presidente municipal, Leo Montañez, encabezó la puesta en marcha del nuevo pozo R-074B, ubicado en Lomas del Picacho, en el que se invirtió un monto superior a los 12 millones de pesos.

Leo Montañez dijo que con el funcionamiento de este pozo se fortalecerá el abasto de agua potable en beneficio de las familias que habitan en Lomas del Picacho, La Tlacuacha, La Teresa, Santa Cruz de la Presa, San Martín de Porres, Azul Vasconcelos, Los Negritos, Nueva Castilla y Fuentes del Lago.

Posteriormente se trasladó para constatar los avances de la obra de rehabilitación del alcantarillado sanitario en la calle Jesús María en el fraccionamiento San José del Arenal, donde se trabaja en la reposición de la red debido a un colapso estructural. En este proyecto se destinan 260 mil pesos para sustituir 42 metros lineales de tubería de 10 pulgadas, con el objetivo de garantizar un servicio más eficiente para los vecinos de la zona, así como evitar futuras fallas estructurales y fugas de aguas negras.

Con estas acciones, se trabaja en consolidar la infraestructura hidrosanitaria que mejore la calidad de vida de la ciudadanía, atendiendo de manera prioritaria las necesidades básicas de agua potable y saneamiento.

También estuvieron presentes los regidores Leslie Atilano Tapia, Juan Antonio González Guerrero y Juan Manuel Gómez Morales, así como el director general de MIAA, Jesús Vallín Contreras, Mauricio Regalado González, director operativo de MIAA y Carlos Badillo, delegado de Pocitos.