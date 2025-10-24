Encabeza Leo Montañez izamiento de bandera en homenaje al 450 Aniversario de la Ciudad

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El presidente municipal, Leo Montañez, encabezó el izamiento de bandera en homenaje al 450 Aniversario de la Fundación de la Ciudad, acto que reafirma la lealtad a la patria y el compromiso de trabajar por un mejor Aguascalientes.

Acompañado por los regidores del H. Ayuntamiento de Aguascalientes y por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio (SSPM), Gonzalo Pérez Zúñiga, el presidente municipal rindió honores al lábaro patrio en la Plaza Principal, para resaltar los valores cívicos y la proximidad social.

Durante el evento se entregaron reconocimientos de participación a las bandas de guerra: Leopardos, de la SSPM; Pumas, del CBTIS No. 281; Himno Nacional, de la Secundaria Técnica Número 26; Cobras, de la Secundaria Técnica Número 32 y a la banda de guerra de la Policía del Estado de Aguascalientes.