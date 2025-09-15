Encabeza Leo Montañez honores a la bandera en la Secundaria Técnica No. 31

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La mañana de este lunes, el presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez presidió la ceremonia de honores a la bandera en la Secundaria Técnica No. 31 “Tepochtli”, en la cual se hizo entrega de equipo deportivo, así como de dispositivos tecnológicos para los alumnos con mejor promedio de esta institución educativa.

En el marco de la conmemoración del Grito de Independencia, Leo Montañez expresó que el legado de Miguel Hidalgo y Costilla nos inspira a trabajar por un México mejor, cada quien, desde su trinchera para honrar los ideales de libertad y unidad, a trabajar por un mejor futuro.

Acompañado por Christian Gutiérrez Márquez, titular de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, entregaron tablets a Jorge Josué Martínez Ovalle de 2° A, Rosa Valentina Ramírez Pedroza de 3° A, Renata Giselle Guerrero Soto 3° C, Aimar Isabel Velázquez Rivera de 3° D, Emily Nickole de Lara Salazar de 2° B y Melani Jatziri Jiménez Jiménez, de 2° B.

También estuvieron presentes Carlos Castañeda Cruz, director del plantel, Martín Serrano Herrera, titular de la SisAAE zona Pocitos y Javier Reyes Martín, supervisor de la zona escolar No. 38.