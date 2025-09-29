Encabeza Leo Montañez honores a la bandera en la Escuela Secundaria General No. 45

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La mañana de este lunes, el presidente municipal Leo Montañez presidió la ceremonia de honores a la bandera en la Escuela Secundaria General No. 45 “Dra. María Teresa Jiménez Esquivel”, ubicada en Villas de las Norias.

Acompañado por los regidores Myrna Fabiola Valdivia López y Juan Manuel Gómez Morales, Leo Montañez habló de la importancia de promover los valores como el de la honestidad, “es un valor que abre puertas, es una herramienta muy poderosa, tanto como la instrucción que ustedes aquí reciben, cuiden su escuela”; además, los exhortó a prepararse diariamente con el propósito de convertirse en ciudadanos responsables que participen activamente en la construcción de un mejor país.

Durante la ceremonia, se realizó la entrega de material deportivo para que los alumnos cuenten con las herramientas necesarias para practicar deportes; asimismo, se reconocieron a Esther Solís Cisneros de 1º A, Ally Daniela Palos Silva de 1º B, Ricardo Gómez Hernández, de 1º C y a Iker Sebastián Fernández Esparza de 2º A, como los mejores promedios de la escuela, a quienes se les entregó un dispositivo tecnológico.

También estuvieron presentes Christian Salvador Gutiérrez Márquez, titular de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal; Laura Espinoza Calderón, directora de la secundaria general No. 45; María Elena Saucedo de Lara, titular de la SisAAE Zona Ojocaliente; Raúl Silva Pérez Chica, supervisor de la zona escolar No. 026 y Armando León López, delegado de Guadalupe Peralta.