En Veracruz, niños vestidos de santos desfilaron en contra del Halloween

Redacción

Con menores vistiendo como santos, santas, vírgenes y monaguillos, que desfilaron por las calles de Veracruz y Córdoba, la iglesia católica busca contrarrestar el Halloween y la veneración a la Santa Muerte en Día de Muertos.

Los pequeños utilizaron vestimentas como el santo papa Juan Pablo II, Santa Teresa de Calculta, San José, San Judas Tadeo, la Virgen María, reyes magos y los apóstoles.

Algunos portaron cartulinas donde se leía “Yo decido no contaminarme del Halloween”, “Día de Todos Santos” “Di no al Halloween”, “No al Halloween porque mi dios es de vida y no de muerte”.

En la ciudad de Veracruz, los niños acompañados de sus familiares, salieron desde la iglesia del Cristo del Buen Viaje, caminaron sobre la avenida Independencia hasta la Catedral.