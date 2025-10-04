En unidad concluye el PAN los trabajos de su Consejo Estatal 2022-2025

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Partido Acción Nacional en Aguascalientes llevó a cabo la última sesión ordinaria del Consejo Estatal correspondiente al periodo 2022–2025, un encuentro que marcó el cierre de una etapa de trabajo colegiado, diálogo constante y resultados sólidos para la vida interna del partido.



En un ambiente de emoción y camaradería, consejeras y consejeros se reunieron para hacer balance de tres años en los que el PAN consolidó su fortaleza institucional y reafirmó su papel como la principal fuerza política del

estado.

Al frente de la sesión, el presidente estatal, Javier Luévano Núñez, dirigió un mensaje lleno de gratitud, reflexión y visión de futuro. “Cuando el PAN se une, nada lo detiene”, expresó Luévano Núñez al inicio de su

intervención, destacando que este Consejo se distinguió por la búsqueda permanente del consenso, la madurez política y el compromiso compartido con el bien común.



El dirigente recordó que esta sesión se desarrolla en un momento particularmente simbólico para Acción Nacional, al celebrar 86 años de su fundación y 30 años de transición democrática en Aguascalientes con los

primeros triunfos que marcaron el inicio de una nueva forma de gobernar, cercana, responsable y con sentido humano.



Durante el balance del periodo 2022–2025, Luévano subrayó que el Consejo Estatal supo estar a la altura de los retos de su tiempo: impulsó decisiones que mantuvieron un partido ordenado, con finanzas sanas, disciplina interna y visión política clara.



Asimismo, reconoció el papel del Consejo en la construcción e impulso de las candidaturas que concluyeron con triunfos contundentes en la totalidad del Congreso local y en los ayuntamientos con sello panista, un logro que, dijo,

refleja la confianza ciudadana y la fuerza del trabajo en equipo.



El dirigente estatal aprovechó la ocasión para hablar del relanzamiento de Acción Nacional, al que definió como un punto de inflexión que permitirá proyectar con fuerza la esencia humanista del partido. “Es la oportunidad de

demostrar que nuestros principios están más vivos que nunca, que Acción Nacional late fuerte, y que estamos listos para ofrecer a México lo que más necesita: rumbo, certezas y resultados.”



Con un tono cercano, Luévano destacó que Aguascalientes es ejemplo nacional del buen gobierno panista, un estado donde la estabilidad, el desarrollo y la seguridad se han convertido en pilares de la vida pública. “Aguascalientes sigue siendo orgullo panista. Lo dicen los hechos, lo dicen los resultados y, sobre todo,

lo dicen las familias que confían en nuestro trabajo”, expresó.



En el cierre de su mensaje, el presidente estatal agradeció a las y los consejeros por su entrega, su tiempo y su vocación de servicio, reconociendo el legado que dejan a las futuras generaciones panistas. “Hoy termina un Consejo, pero no termina la historia. El PAN está más vivo que nunca, más fuerte que nunca, y

listo para seguir liderando el rumbo de Aguascalientes y de México.” Acción Nacional cierra este periodo con la fuerza de su historia, la pasión de su presente y la certeza de que el futuro se construye con unidad, rumbo y visión.