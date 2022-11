En un mes se conocerán resultados de auditoría a Veolia

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El próximo 15 de diciembre se entregarán los resultados de la auditoría que actualmente se está aplicando en la concesionaria Veolia, dio a conocer el regidor del municipio de Aguascalientes, Gustavo Granados.

“El día de ayer sesionó la Comisión de Agua y posteriormente tuvimos una reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo entonces, ayer se puso sobre la mesa la exigencia de que ya estén los resultados de la auditoría y ayer se formalizó una fecha, el 15 de diciembre serán entregados los resultados”.

El representante de Movimiento Ciudadano dentro del Cabildo señaló que el despacho encargado de esta revisión es Urban Corporate, el cual pasó por un proceso de licitación anteriormente publicado.

Comentó que con estos resultados, se espera conocer el activo que es propiedad del Municipio de Aguascalientes en materia de agua, así como su valor.

“Yo esperaría que los alcances de la auditoría arrojen cosas tan importantes como el saber el costo del activo de todo lo que tiene el municipio en materia de agua, creo que eso es lo más importante hoy en día, saber cuánto vale y de qué es propiedad el municipio de Aguascalientes en este sistema de agua”

Granados lamentó que hasta el momento, el Cabildo no haya definido una fecha límite para elegir el próximo modelo de servicio de agua para la ciudad

“Desafortunadamente no, pero yo he sido muy puntual en que el tiempo es oro para poder tomar la decisión como una estrategia formal, que obviamente llegue a ser la transición ideal para que los ciudadanos, el 24 de octubre de 2023 no se quede chiflando en la loma sin un sistema eficiente de agua”.