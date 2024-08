En Uganda un derrumbe en un vertedero de basura deja 8 muertos

Redacción

Uganda.-Ocho personas, entre ellas dos niños, murieron el sábado al derrumbarse un vertedero en Kampala, la capital de Uganda, informaron las autoridades.

“Ocho personas fueron halladas muertas hasta ahora, seis adultos y dos niños”, declararon las autoridades de Kampala en un comunicado, tras el derrumbe en un vertedero en el norte de la ciudad.

Los medios locales describieron cómo casas, personas y animales fueron engullidos por el corrimiento de tierras en el vertedero de Kiteezi tras fuertes lluvias. La Autoridad de la Ciudad Capital de Kampala (KCCA), que gestiona el recinto, afirmó que 14 personas habían sido rescatadas y trasladadas al hospital.

Imágenes del lugar mostraban a una excavadora removiendo montones de basura ante la mirada de una multitud de vecinos. La KCCA declaró que se había producido un “fallo estructural en la masa de residuos que provocó el derrumbe de una sección del vertedero”.

El Daily Monitor, un periódico independiente de Uganda, afirmó en su sitio web que el jefe de la autoridad municipal, Erias Lukwago, había advertido en enero que las personas que trabajaban y vivían cerca del vertedero corrían el riesgo de sufrir numerosos peligros para la salud debido al desbordamiento de residuos.

Con información de Excélsior