En Semana Santa el 92% de los mexicanos se quedará en casa

Redacción

México.- Para poder quedarse en casa o porque no puede tomar vacaciones, en este periodo de Semana Santa, 9 de cada 10 mexicanos no viajará algún destino, según reveló un estudio citado por Business Insider.

Según el estudio realizado por HelloSafe, el 92.4 por ciento de los mexicanos dijo que se quedará en casa durante este periodo, 27 por ciento de ellos asegura que la razón es por la inflación o la falta de presupuesto para las vacaciones.

Asimismo se precisa que un 34 por ciento señaló que no tomará vacaciones, debido a que estos días no están establecidos por la ley y sus empresas no permiten estos días libres.

Llama la atención que a pesar que solo 7.5 por ciento de los mexicanos tomará sus vacaciones en Semana Santa, el 84 por ciento de estos declaró que viajará dentro del país y el presupuesto promedio, a nivel nacional, es de 2 mil pesos, por lo que la derrama estimada de este periodo vacacional es de 16 mil millones de pesos, según HelloSafe.

La encuesta, por otro lado mostró que 57 por ciento de los mexicanos tendrá un presupuesto de entre 3 mil y 4 mil pesos y 17 por ciento tiene menos de mil pesos.

Con respecto a los destinos más populares, 4 de cada 10 mexicanos dijeron que visitarán un pueblo mágico del País; en tanto que, un 31 por ciento irán a otra ciudad y un 25 por ciento viajará a la playa; debe detallarse que la encuesta se realizó a 530 personas en febrero de 2023.

*Con información de El Diario de Juárez.