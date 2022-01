En San Luis Potosí, apareció muerto trailero de Aguascalientes desaparecido hace 2 meses

OES

Aguascalientes, Ags.- Desde el pasado 14 de noviembre un hombre originario de nuestra entidad desapareció y como última ubicación familiares lograron saber que se encontraba en La Pila, San Luis Potosí ya que había sido asaltado tras quitarle su tráiler y algunas pertenencias.

A través de las redes sociales familiares y amigos confirmaron la muerte de Saúl Martínez Martínez de 44 años de edad, conocido como “La Pantera”, mediante un mensaje publicado en uno de los perfiles cuyo texto decía lo siguiente:

“Me acaban de dar una muy mala y triste noticia, el colega Saul Martínez Martínez mejor conocido como el PANTERA fue encontrado sin vida después de dos meses de angustia tras un asalto hoy lo encontraron en la Pila San Luis Potosí. Dios lo tenga en su santa gloria no hay palabras de consuelo para su familia porque cuando es un Accidente duele, pero trata uno de resignarse a la decisión de Dios, pero cuando pasan los días, meses y no sabes dónde buscar, no sabes cómo está o que le hicieron es un dolor inimaginable, que Dios los ayude a sobrellevar está tan terrible y triste noticia E.p.d. Saúl Martínez (Pantera) Si no hay justicia en esta vida, existe la justicia Divina y que el karma se encargue de la gente mala”.

Personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Aguascalientes viajaron a la ciudad vecina junto con elementos de la Fiscalía Estatal para los trámites de entrega del cadáver en el Semefo de aquella entidad.

Sobre la muerte del trailero se logró conocer que fue víctima de la disputa entre carteles rivales en la zona y que presuntamente eso derivó en el secuestro y asesinato del hombre al cual encontraron a un costado de una cabaña junto a mas cuerpos con huellas de quemaduras tras prenderles fuego.

Como antecedente se tiene que el hoy occiso logró comunicarse aquel día para avisar que acababa de ser asaltado y su única pertenencia que traía consigo era el celular, por lo que solicitaba a sus familiares dinero para poder regresar, sin embargo, se perdió la señal debido a ello al día siguiente se levantó el reporte de desaparición