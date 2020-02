En riesgo título del Liverpool por el coronavirus

Redacción

Inglaterra.-Esta en riesgo el titulo del Liverpool a consecuencia del coronavirus.

El equipo de Inglaterra, Liverpool se encuentra realizando una temporada increíble en la Premier League y ya solo se encuentran a 11 jornadas de coronarla, son líderes en solitario y parece que el título que tanto se les ha negado es algo inminente. Sin embargo, ahora se ha dado una situación que podría frenar todo, pues con el coronavirus, podría verse afectado el futbol inglés y que las jornadas se paren, con lo que no podrían levantar la copa, misma que no consiguen desde hace 20 años.

De acuerdo con información que ha estado circulando en diversos portales ingleses, uno de ellos Telegraph Sport, ante la alza que se ha presentado en la epidemia del coronavirus, desde Inglaterra están analizando la posibilidad de tener que suspender por dos meses todos los eventos deportivos, esto incluyendo los partidos locales como internacionales.

Ante esta posibilidad, la Premier League tendría que determinar la forma en que va a actuar, pues esto significaría que muy probablemente los partidos se vean afectados, es decir, que no puedan disputarse y las once fechas restantes no se puedan disputar en su totalidad, así lo indican las fuentes.



En este sentido, tampoco se podría dar como ganador al Liverpool, pues aunque el título está prácticamente encaminado, no es una realidad matemática, pues ante los partidos que quedan por disputar, hay 33 puntos en juego y, los Reds le llevan 22 unidades al Manchester City, el equipo más cercano a ellos, por lo que aunque parece imposible que alguien lo alcance, la posibilidad está y es real.

Por el momento, distintos eventos deportivos alrededor del mundo se han visto afectados por el Coronavirus, en este caso, el que más repercusión ha tenido ha sido en Italia donde se tuvo que suspender los partidos de la Serie A. Incluso, en el país de la bota, se presentó el primer caso de un futbolista afectado, quien milita en la Tercera División.

Con información de FutbolTotal