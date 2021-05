En riesgo 150 mil hectáreas de cultivos temporaleros por extrema sequía en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Hasta 150 mil hectáreas de cultivo de temporal en el estado estarían en riesgo por la sequía extrema que se está padeciendo a nivel nacional, advirtió con preocupación el Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae), Miguel Muñoz de la Torre.

Se trata de cultivos de maíz en su mayoría los que estarían viéndose comprometidos de no llegar las lluvias para junio próximo, advirtió.

“En el tema de la sequía la verdad es que si estamos bastante preocupados, traemos una sequía a nivel nacional hasta del 70 por ciento en afectaciones, entonces lo que nos preocupa en Aguascalientes es que desde el 2019 y 2020 no nos ha llovido lo que nos llueve en promedio en el estado, y a esto se le suma que desde septiembre pasado no nos llueve de forma regular”, lamentó.

Existen pronósticos que dicen que se puede alcanzar en 2021 la meta de 520 milímetros de precipitación pluvial, sin embargo esto apenas alcanzaría para una ligera recuperación en el rezago histórico que se tiene, sostuvo Muñoz de la Torre.

Al final, el funcionario estatal manifestó que en caso de contingencia por sequía se echarían a andar los seguros estatales que se tienen para estas situaciones, concluyó.