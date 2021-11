En riego inversión de Daimler por incumplimiento de apoyo por parte del gobierno federal 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González, admitió que si hay un riesgo en futuras inversiones de Daimler en Aguascalientes, ante el incumplimiento de apoyos del gobierno federal.

El encargado de la política económica hizo del conocimiento que durante la pasada administración federal del presidente Enrique Peña Nieto se les ofreció un apoyo de 500 millones de pesos vía ProMéxico para perfilar su migración a vehículos eléctricos, sin embargo en la gestión de Andrés Manuel López Obrador no se ha cumplido con dicho acuerdo, lo que mantiene a la empresa a la expectativa.

-¿Hay alguna opción B para ver de dónde se podría sacar ese recurso y no corre riesgo de que la inversión que se tiene en el estado se mude?

-Pues esa decisión es relevante para el estado porque significa que una planta se convierta a vehículos eléctricos y todo lo que conlleva en desarrollo de probadores y empleos, por lo que es de vital importancia.

Recalcó que esos acuerdos no concretadas los hace repensar en el destino, teniendo 4 plantas a las cuales pudieran migrar su fabricación de vehículos eléctricos.

“La decisión puede no favorecer a Aguascalientes si no se buscan las herramientas necesarias y si no se buscan las herramientas para convencerlos, sin embargo dudamos que ese recurso se aterricen por el gobierno federal, sin embargo el gobernador les dejó en claro que no se les puede dar el recurso como estado, pero si contribuir en algo en resarcir ese acuerdo y buscar conciliar con el gobierno federal.